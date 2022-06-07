В Белоруссии европейских дальнобойщиков заставляют заправляться баснословно дорогой соляркой

При этом водители из Польши, Литвы и других стран ЕС всегда старались заправить свои грузовики «до полного бака», поскольку на белорусских АЗС топливо стоит существенно дешевле, нежели по ту стороны границы.

Однако из Минска пришло новое указание: иностранные перевозчики отныне обязаны покупать дизтопливо сорта «ДТ ЕСО», которым торгуют только 12 приграничных заправок. За литр такой солярки просят 3 рубля 58 копеек (это 84 российских рубля), хотя обычное горючее стоит намного дешевле — 2 рубля 38 копеек.

При попытке заправиться недорогим ДТ дальнбойщика ждет штраф от 64 до 320 белорусских «целковых» — это от 1500 до 75 000 наших «целковых». Злостынх нарушителей ждут общественные работы или административный арест.

И продолжая тему «дальнего боя». В Казахстане неожиданно жестко начали «кошмарить» российских дальнобойщиков. Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывает, отчего наши товарищи по Таможенному союзу вдруг взъелись на перевозчиков из РФ.

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