В Белоруссии европейских дальнобойщиков заставляют заправляться баснословно дорогой соляркой

Фото: artfile.ru.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в начале апреля Евросоюз ввел запрет на въезд грузовиков из России и Белоруссии. В свою очередь, официальный Минск ввел контрсанкции, запретив въезд машин, принадлежащих европейским перевозчикам… Поэтому теперь тамошние дальнобойщики вынуждены заниматься отцеплять полуприцепы или перегружать товары, только въехав на территорию Белоруссии.
Алексей Кованов

При этом водители из Польши, Литвы и других стран ЕС всегда старались заправить свои грузовики «до полного бака», поскольку на белорусских АЗС топливо стоит существенно дешевле, нежели по ту стороны границы.

Однако из Минска пришло новое указание: иностранные перевозчики отныне обязаны покупать дизтопливо сорта «ДТ ЕСО», которым торгуют только 12 приграничных заправок. За литр такой солярки просят 3 рубля 58 копеек (это 84 российских рубля), хотя обычное горючее стоит намного дешевле — 2 рубля 38 копеек.

При попытке заправиться недорогим ДТ дальнбойщика ждет штраф от 64 до 320 белорусских «целковых» — это от 1500 до 75 000 наших «целковых». Злостынх нарушителей ждут общественные работы или административный арест.

И продолжая тему «дальнего боя». В Казахстане неожиданно жестко начали «кошмарить» российских дальнобойщиков. Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывает, отчего наши товарищи по Таможенному союзу вдруг взъелись на перевозчиков из РФ.

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7 июня 2022
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