Changan навесил на кроссовер UNI-K в России «неподъемный» ценник

Да, автомобили уже у дилеров. И в автосалонах марки Changan возле кроссоверов UNI-K стоят стойки, сообщающие о том, что базовая версия машины оснащена выдвижными ручками дверей, панорамной крышей, акустикой премиального класса и множеством других приятностей.

Также из поясняющей таблички можно узнать, что под капотом новинки скрывается современный двухлитровый турбомотор мощностью 227 сил. Реализовать возможности двигателя помогают 8-ступенчатый «автомат» Aisin и система полного привода.

В общем, всем хорош Changan UNI-K, включая весьма любопытный дизайн. Минус только один — цена. Продавцы, видимо, решили, что такое сокровище никак нельзя отдавать дешевле, чем за 5 500 000 рублей. Но очереди из желающих пока нет…

Кстати, еще одна недешевая новинка из Поднебесной — это Haval Big Dog (в переводе — «Большая собака»). Правда, у нас ее представили под модельным именем Dargo. Дилеры уже открыли прием заказов, но вряд ли желающих завести «домашнего питомца» будет много. Почему — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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