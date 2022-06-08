Ресурсный и экономичный: какой двигатель вскоре начнет выпускать Горьковский автозавод

Полноценная дизелизация легкого газовского комтранса началась летом 2010 года, когда ГАЗ представил серийную версию «Газели Бизнес», оснащенную турбодизелем Cummins серии ISF. При объеме 2,8 литра этот двигатель выдавал относительно скромные 120 сил, но для «Газели Next» позднее предложили 150-сильное исполнение. А сами владельцы нередко «прошивают» блок управления мотором на все 200 «лошадей»!
Между тем, в качестве альтернативы американскому дизелю китайского производства, коим является Cummins, в Нижнем Новогороде всерьез рассматривали мерседесовский 110-сильный OM646 от фургончиков Sprinter. Но за «китайского американца» тогда выступили умеренная цена, внушительный ресурс и… масштабы поставок: Cummins сразу предложил оптовые отгрузки движков разного объема для «Газелей», «Валдаев» и автобусов ПАЗ.
В конце 2010-х «Группу ГАЗ» вовсю обхаживал концерн Volkswagen, предлагая множество своих разработок — от кабинных модулей до дизельных моторов. Собственно, в 2018 году на международной выставке IAA была показана «Газель», примерившая рядную четверку 2.0 TDI серии ЕА189, который сам концерн ставил на «Фольксвагены» сразу семи моделей.
Предполагалось, что производство таких агрегатов может начать одна из площадок компании — Ярославский моторный или Горьковский автомобильный заводы. Вот только потом случились американските санкции, немецкая сторона начала осторожничать и проект, говоря простым языком, «сдулся». И фольксвагеновское сердце досталось лишь нескольким сотням машин.
И вот, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, что ГАЗ готовится локализовать некий легковой турбодизель! На мощностях автозавода несколько недель назад запустили сверхсовеременную «литейку», где заодно планировалось разместить производство загадочного ДВС: «Но это точно не Cummins», — добавляли тогда представители компании.
Кто тогда? Любопытные журналисты подметили, что на прошлогодней выставке Comtrans один экземпляр «Валдая Next» удивил публику движком Foton Aucan Power под кабиной. И, похоже, что именно он скоро станет главной движущей силой «Соболей», «Газелей» и «Валдаев», так как китайский Foton давно стал партнером российской компании.
Двухлитровая версия этого четырехцилиндрового ДВС отличается тихой работой (47 дБ), небольшой массой (185 кг) и солидным ресурсом на уровне полумиллиона километров, притом допускается смена масла каждые 20 000 км. В гамме есть варианты разной мощности, а еще имеется… модификация объемом 2,5 литра — как раз для «Валдая».
Понятно, что представители «Группы ГАЗ» старательно скрывают, какой дизель планируется выпускать на нижегородской площадке. А зря: FD20 и FD25 — хорошие современные моторы, которые даже превосходят европейские и японские аналоги по некоторым параметрам. А уж если серия Foton Aucan Power порадует ценой, будет хорошо.