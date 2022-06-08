Ресурсный и экономичный: какой двигатель вскоре начнет выпускать Горьковский автозавод

В конце 2010-х «Группу ГАЗ» вовсю обхаживал концерн Volkswagen, предлагая множество своих разработок — от кабинных модулей до дизельных моторов. Собственно, в 2018 году на международной выставке IAA была показана «Газель», примерившая рядную четверку 2.0 TDI серии ЕА189, который сам концерн ставил на «Фольксвагены» сразу семи моделей.

Предполагалось, что производство таких агрегатов может начать одна из площадок компании — Ярославский моторный или Горьковский автомобильный заводы. Вот только потом случились американските санкции, немецкая сторона начала осторожничать и проект, говоря простым языком, «сдулся». И фольксвагеновское сердце досталось лишь нескольким сотням машин.

И вот, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, что ГАЗ готовится локализовать некий легковой турбодизель! На мощностях автозавода несколько недель назад запустили сверхсовеременную «литейку», где заодно планировалось разместить производство загадочного ДВС: «Но это точно не Cummins», — добавляли тогда представители компании.