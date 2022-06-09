Россияне массово ринулись скупать модели Chevrolet

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Chevrolet, за автомобилями выстроились очереди. При этом, кто и как будет обслуживать эти машины, пока не знают даже сами продавцы. Напомним, что GM заблокировал доступ к техническому софту, а также полностью прервал поставки запчастей. Впрочем, это не останавливает нашего брата, сметающего из автосалонов все, что плохо (читай — хорошо) лежит.

Чаще всего «Шеви» покупают в Москве и Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае.

Понятное дело, что на фоне ажиотажа дилеры навесили к текущим прайсам дополнительную наценку. Хотя и некоторые «официалы» — наоборот, устроили скидочные акции. Видимо, для того, чтобы побыстрее избавиться и от неликвида, и от последующих проблем. Так или иначе, но кроссоверы Chevrolet Traiblazer в том же «Авилоне» расходятся на «ура».

Скажем больше: народ даже стал бронировать автомобили через интернет. Как сообщили «АвтоВзгляду» представители «СберАвто», модели Chervolet по итогам мая заняли пятое место по продажам он-лайн. Опередили их Volkswagen, Hyundai и KIA, а также отечественная LADA.

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