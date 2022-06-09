Hyundai увеличивает производство автомобилей, несмотря на кризис

Впрочем, восстановление производства Hyundai пока не в состоянии покрыть количество невыполненных заказов, которых насчитывается примерно 1 300 000 машин. Радует, что дольше остальных ждать свои автомобили придется клиентам, отдавшим выбор в пользу электрических KIA EV6 и Ioniq 5. Электрокары доберутся до своих владельцев не раньше, чем через полгода.

А вот получить машину с традиционными ДВС удастся потребителям уже достаточно скоро. Правда, к российским поклонникам корейских моделей это, увы, не относится. Во всяком случае, пока.

Напомним, что заводы KIA и Hyundai на территории нашей страны до сих пор находятся в простое. Хотя и это — явление временное.

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