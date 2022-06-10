Чем грозит России запрет на поставку грузовиков и бульдозеров из Японии

На самом деле, российские перевозчики не сильно зависят от японских грузовиков. Да, в последнее время бескапотные среднетоннажники Hino и Fuso пользовались уверенным спросом со стороны отечественных ритейлеров. Вот только вместо этих машин можно закупать технику Hyundai, а российские ГАЗ и КамАЗ готовы предложить модели «Валдай» и «Компас», соответственно.

В тяжелом сегменте те же самые Hino и Fuso вообще были редким исключением. Комтранс этих марок чаще всего встречается на Дальнем Востоке, да и то — в праворульном исполнении. (Кстати, от официального Токио пока не последовало разъяснений, касается ли новый запрет столь востребованных за Уралом коммерческих «бэушек».)