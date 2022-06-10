Чем грозит России запрет на поставку грузовиков и бульдозеров из Японии

На самом деле, российские перевозчики не сильно зависят от японских грузовиков. Да, в последнее время бескапотные среднетоннажники Hino и Fuso пользовались уверенным спросом со стороны отечественных ритейлеров. Вот только вместо этих машин можно закупать технику Hyundai, а российские ГАЗ и КамАЗ готовы предложить модели «Валдай» и «Компас», соответственно.
В тяжелом сегменте те же самые Hino и Fuso вообще были редким исключением. Комтранс этих марок чаще всего встречается на Дальнем Востоке, да и то — в праворульном исполнении. (Кстати, от официального Токио пока не последовало разъяснений, касается ли новый запрет столь востребованных за Уралом коммерческих «бэушек».)
Жаль только, что после введения очередного пакета антироссийских санкции, в Московской области, скорее всего, не состоится запуск завода Hino. Там планировали выпускать разнообразные грузовые автомобили полной массой от 3,5 до 18 тонн. Но теперь почти готовую производственную площадку ежегодной мощностью 2000 машин придется заморозить.
Что касается строительной и горнодобывающей техники, то здесь исход японцев будет заметно более ощутим. Ведь продукция марки Komatsu трудилась на многих стройках, карьерах и дорожных объектах. Ее всегда ценили за качество и долговечность, поэтому некоторое время назад под Ярославлем даже открылся завод по выпуску экскаваторов.
Впрочем, как показала прошедшая выставка CTT Expo 2022, экскаваторы и бульдозеры аналогичного класса есть и в ассортименте российских производителей. А то, чего нет, готовы привезти китайские промышленные гиганты. Например, концерн Sany Heavy Industry Company Limited — это, на секундочку, мировой лидер по производству экскаваторов!
В общем, наши соседи по Курильским островам вновь придерживаются логики «назло бабушке отморожу уши». Ведь пока Hino, Fuso и Komatsu будут игнорировать потребности российского бизнеса, их место быстро и прочно займут другие компании — в первую очередь, из РФ и КНР. И вернуться потом будет гораздо сложнее, чем сейчас уйти…
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