В России появилась дорога, проезд по которой стоит 8700 рублей

Длина самого моста составляет более километра, а общая протяженность перехода около 20 километров, включая 6 километров китайских и 13 километров российских подъездных путей. За проезд по мосту нужно зплатить 8 700 тысячи за каждую машину, притом пока движение открыто только для грузового транспорта.

Интересно, что первыми грузами, ушедшими из России, оказались четыре контейнера соевого масла и четыре — пиломатериалов. В свою очередь, из Китая отправились шесть контейнеров, загруженных шинами и электротоварами.

С российской стороны оформление грузов, поступающих через мост, будет заниматься специально построенный таможенный мост, построенный возле села Каникурган. Он работает ежедневно по 16 часов — с 8:00 до 24:00.

И продолжая тему дорожных долгостроев. На северном обходе Твери на трассе М11 «Нева», наконец, стартовали монтажные работы. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на обеъекте уже трудятся более 200 человек и почти 90 единиц техники.

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