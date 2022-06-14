В Европе прекратят продажи бензиновых машин

Как сообщает Reuters, продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами запретят в 27 странах Евросоюза. А до 2030 года производителей обяжут сократить вредные выбросы от автомобилей на 55%. Попытки Европейской народной партии смягчить закон и разрешить продажи гибридов были отклонены. Тем не менее, слушания еще не закончены. Впереди заключительный этап переговоров между Европарламентом и Советом ЕС, чтобы определить позиции каждой из 27 стран, а также учесть мнения мелких автопроизводителей.

Кроме того, пока непонятно, что делать с подержанными машинами, ведь запрет распространяется только на новые экземпляры. Так что борьба простых граждан с евробюрократами, желающими пересадить всех на электрокары и велосипеды, еще впереди.

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