Владимир Путин займется автопромом нестандартным способом

— В четверг накануне основного дня «Санкт-Петербургского экономического форума» (ПМЭФ), Путин проведет очную встречу по вопросам развития автопрома. Будут представители крупного бизнеса из автопрома и, естественно, представители правительства, но как раз и есть встречи с предпринимателями, — сообщил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Согласно планам главы российского государства, 16 июня он отправится в Северную столицу для участия в ПМЭФ. На этот день у него запланирован ряд встреч с участниками мероприятия. Он планирует выступить на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня — в основной день форума.

Напомним, что предыдущее совещание, посвященное проблематике отечественной автомобильной промышленности и мерам ее поддержки, Путин проводил 24 апреля в режиме видеоконференции — как и большинство ткого рода встречь в последнее время. Помимо ответственных за отрасль чиновников, в ней тогда принимали участие руководители крупнейших отечественных автозаводов. Помогло не так, чтобы очень…

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