Запчасти приехали: завод «Автотор» сумел возобновить выпуск Hyundai и Kia

«Автотор» сумел вывезти из Евросоюза машинокомплекты, которые оставались по ту сторону границы из-за введения антироссийских санкций — эти автокомпоненты предназначены для выпуска моделей Hyundai и Kia. Как сообщает ТАСС, запаса ввезенных деталей хватит для работы завода на протяжении июля и августа.

— Но это ограниченный объем производства, поэтому говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано, — прокомментировала ситуацию пресс-службе «Автотора».

Отдельно представители завода поблагодарили власти Калининградской области. Оказывается, разблокировать застрявшие контейенеры помогли именно они.

И продолжая тему российского автопрома. В Сети появились слухи, будто после бодрого старта АВТОВАЗ вновь скоро остановится. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, действительно ли тольяттинскому конвейеру придется снова взять вынужденную паузу.