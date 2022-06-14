Запчасти приехали: завод «Автотор» сумел возобновить выпуск Hyundai и Kia

Фото производителя.
В начале июня сотрудникам простаивающего «Автотора» предложили временную работу — собирать ягоды. Тогда казалось, что калининградский конвейер запустится нескоро… Но прошло буквально буквально несколько недель и производственные линии возобновили движение.
Алексей Кованов

«Автотор» сумел вывезти из Евросоюза машинокомплекты, которые оставались по ту сторону границы из-за введения антироссийских санкций — эти автокомпоненты предназначены для выпуска моделей Hyundai и Kia. Как сообщает ТАСС, запаса ввезенных деталей хватит для работы завода на протяжении июля и августа.

— Но это ограниченный объем производства, поэтому говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано, — прокомментировала ситуацию пресс-службе «Автотора».

Отдельно представители завода поблагодарили власти Калининградской области. Оказывается, разблокировать застрявшие контейенеры помогли именно они.

И продолжая тему российского автопрома. В Сети появились слухи, будто после бодрого старта АВТОВАЗ вновь скоро остановится. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, действительно ли тольяттинскому конвейеру придется снова взять вынужденную паузу.

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14 июня 2022
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