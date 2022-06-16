Работница КамАЗа пыталась украсть у автозавода тысячу сальников

Сальники на общуюу сумму 5 300 рублей заводчанка спрятала в шкафчике раздевалки, а затем попыталась вынести их за территорию завода после смены. Но выйти за проходную не удалось — бдительная охрана досмотрела сумку злоумышленницы.

Зачем женщине понадобилась упаковка 5-рублевых прокладок, не очень понятно. Но за свой проступок дама уже поплатилась должностью, а вскоре ее ждет суд: в отношении экс-заводчанки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

На самом деле, в эпоху вездесущих камер, вынести что-либо за пределы завода почти невозможно. Однако желающие проверить это утверждение, как видим, находятся. Притом ради легкой наживы нечистый на руку заводской люд придумывает весьма изощренные методы.

Портал «АвтоВзгляд» узнал об очередном способе воровства, придуманном заводчанами: так, работники АВТОВАЗа изобрели сложную схему, чтобы украсть 10 миллионов рублей.