Российских чиновников пообещали пересадить на автомобили LADA

Фото производителя.
Всякий раз, когда случается очередной кризис, со всех сторон начинают доноситься призывы немедленно пересадить армию чиновников на автомобили российского производства. И нынешняя перетряска экономики не стала исключением.
Ефим Розкин

Пересадить чиновников на отечественные автомобили предложил министр финансов России Антон Силуанов. Это заявление федеральный чиновник сделал во время Петербургского международного экономического форума.

- Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады», — заявил глава Минфина.

Добавим, что этот комментарий выглядит крайне популистским. Ведь, согласно действующему законодательству, чиновники обязаны покупать автомобили российского производства, притом с определенной степенью локализации.

А в нынешних условиях вообще невозможно купить что-либо другое, кроме LADA. Ведь большинство автозаводов продолжают стоять… Из производителей иномарок работает один только Haval, продукция которого не отличается демократичнчми ценниками.

производители, кризис, производство, автозаводы, украина, санкции
16 июня 2022
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