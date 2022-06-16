Российских чиновников пообещали пересадить на автомобили LADA

Пересадить чиновников на отечественные автомобили предложил министр финансов России Антон Силуанов. Это заявление федеральный чиновник сделал во время Петербургского международного экономического форума.

- Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады», — заявил глава Минфина.

Добавим, что этот комментарий выглядит крайне популистским. Ведь, согласно действующему законодательству, чиновники обязаны покупать автомобили российского производства, притом с определенной степенью локализации.

А в нынешних условиях вообще невозможно купить что-либо другое, кроме LADA. Ведь большинство автозаводов продолжают стоять… Из производителей иномарок работает один только Haval, продукция которого не отличается демократичнчми ценниками.