Россияне не жаждут покупать LADA Granta без подушек безопасности и ABS

Фото производителя
Если раньше мы поголовно ездили на машинах без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности, то сейчас современный русский человек уже не желает отказываться от подобных узлов в автомобиле, напрямую отвечающих за защиту водителя и пассажиров. Вот, что думают автолюбители об упрощенных версиях новых авто.
Лика Затворная

Наши коллеги из Auto Mail провели опрос с целью выяснить, готовы ли потребители приобрести LADA Granta без подушек безопасности и ABS. Из 6 000 человек, принявших участие в исследовании, лишь 27% респондентов ответили утвердительно.

Иными словами, каждый третий опрошенный готов купить вазовскую легковушку в упрощенной комплектации. Что ж, русскому человеку, как говорится, не привыкать.

Напомним, что АВТОВАЗ открыл продажи классической версии LADA Granta 2022 модельного года, которая одновременно лишилась некоторых функций и приобрела ряд других. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с самым дешевым автомобилем на рынке: подробнее — здесь.

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17 июня 2022
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