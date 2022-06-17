Россияне не жаждут покупать LADA Granta без подушек безопасности и ABS

Наши коллеги из Auto Mail провели опрос с целью выяснить, готовы ли потребители приобрести LADA Granta без подушек безопасности и ABS. Из 6 000 человек, принявших участие в исследовании, лишь 27% респондентов ответили утвердительно.

Иными словами, каждый третий опрошенный готов купить вазовскую легковушку в упрощенной комплектации. Что ж, русскому человеку, как говорится, не привыкать.

Напомним, что АВТОВАЗ открыл продажи классической версии LADA Granta 2022 модельного года, которая одновременно лишилась некоторых функций и приобрела ряд других. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с самым дешевым автомобилем на рынке: подробнее — здесь.

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