Владимир Путин поручил оперативно запустить автомобильные заводы

Глава государства признал, что «ситуация непростая», а потому первостепенная задача правительства — «обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов».

Правда, по мнению Путина, запуск производственных площадок — это лишь текущая цель. В перспективе важно задать долгосрочный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых лежат потребности граждан.

Также необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России, — уточнил Президент РФ, добавив, что абсолютно все техпроцессы невозможно выполнять внутри страны, но ключевые разработки должны быть российскими.

Все решения, необходимые для запуска заводов, Путин потребовал реализовывать максимально быстро, без бюрократических проволочек. А к 1 сентября чиновникам поручили обновить стратегию развития автопрома, чтобы не допустить краха индустрии.