Владимир Путин поручил оперативно запустить автомобильные заводы

Фото производителя.
В России сейчас работают всего несколько автомобильных заводов: АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ, а также тульский Haval. При этом шансов на скорый запуск остальных конвейеров практически нет… Более того, по самым негативным прогнозам, в автомобильной промышленности из-за разразившегося кризиса работу могут потерять до 100 000 человек. На совещании по вопросам развития автопрома президент РФ Владимир Путин потребовал не допустить этого.
Алексей Кованов

Глава государства признал, что «ситуация непростая», а потому первостепенная задача правительства — «обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов».

Правда, по мнению Путина, запуск производственных площадок — это лишь текущая цель. В перспективе важно задать долгосрочный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых лежат потребности граждан.

Также необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России, — уточнил Президент РФ, добавив, что абсолютно все техпроцессы невозможно выполнять внутри страны, но ключевые разработки должны быть российскими.

Все решения, необходимые для запуска заводов, Путин потребовал реализовывать максимально быстро, без бюрократических проволочек. А к 1 сентября чиновникам поручили обновить стратегию развития автопрома, чтобы не допустить краха индустрии.

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17 июня 2022
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