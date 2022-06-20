Haval построит еще один завод в России

Согласно намеченным планам, китайцы запустят новую площадку уже до конца 2022 года. Судя по всему, азиаты всерьез задумались о захвате российского рынка.

Что ж, не зря, видимо, глава Минпромторга Денис Мантуров недавно говорил о грядущем расширении производственной деятельности Haval в нашей стране. Чиновник заявил, что китайские партнеры будут строить машины из комплектующих преимущественно российского производства. Хорошо это или плохо — покажет время.

Впрочем, стоит сказать, что ребята из КНР давно выросли в качестве. А вместе с тем и в цене. Правда, недавно тот же Haval объявил о специальной скидочной программе, а также лояльных условиях на приобретение кроссоверов в кредит.

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