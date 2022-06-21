Почему импорт автомобилей и запчастей из Китая до сих пор не вырос

Фото: interfax.ru
Импорт компонентов, а также легковых автомобилей из Китая падает, причем довольно резкими темпами. При этом многие перевозчики, наоборот, говорят, что ввоз товаров растет. Однако цифры, которые приводит газета «Коммерсант», говорят об обратном.
Виктор Васильев

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию сокращается с апреля, и в мае упал почти до 32 миллионов долларов против 84,6 миллионов долларов в апреле. Что касается импорта запчастей, то он рухнул в марте. Тогда в страну ввезли различных автокомпонентов на 76,3 миллиона долларов против 117,1 миллиона долларов месяцем ранее.

Издание отмечает, что увеличить поставки не помогло как фактическое отсутствие европейских марок, так и то, что АВТОВАЗ приостанавливал свою работу. Такое положение объясняется слабым спросом, сложностями с логистикой, а также логдаунами в Китае из-за ковида.

Тем не менее, интерес к китайским машинам у россиян растет. На сегодняшний день пять производителей из Поднебесной входят в топ−20 наиболее популярных марок в России.

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21 июня 2022
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