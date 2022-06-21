Почему импорт автомобилей и запчастей из Китая до сих пор не вырос

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию сокращается с апреля, и в мае упал почти до 32 миллионов долларов против 84,6 миллионов долларов в апреле. Что касается импорта запчастей, то он рухнул в марте. Тогда в страну ввезли различных автокомпонентов на 76,3 миллиона долларов против 117,1 миллиона долларов месяцем ранее.

Издание отмечает, что увеличить поставки не помогло как фактическое отсутствие европейских марок, так и то, что АВТОВАЗ приостанавливал свою работу. Такое положение объясняется слабым спросом, сложностями с логистикой, а также логдаунами в Китае из-за ковида.

Тем не менее, интерес к китайским машинам у россиян растет. На сегодняшний день пять производителей из Поднебесной входят в топ−20 наиболее популярных марок в России.

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