АВТОВАЗ готовится к возобновлению производства LADA Largus

Напомним, что в начале июня АВТОВАЗ оживил машиностроительную площадку, инициировав сборку самого дешевого автомобиля на российском рынке, коим стала LADA Granta, лишившаяся подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов.

В планах — перезапуск упрощенных версий «Нивы». Хотя по некоторым сведениям, с поставкой комплектующих на заводе до сих пор существуют проблемы.

Кстати сказать, президент АВТОВАЗа Максим Соколов уверен, что падение авторынка в стране неминуемо, однако помочь стабилизации ситуации как раз-таки призваны удешевленные модели отечественного производства.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM