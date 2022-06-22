АВТОВАЗ готовится к возобновлению производства LADA Largus

Фото производителя
Локомотив отечественной автоиндустрии намерен запустить сборочное производство LADA Largus до конца июля. Во всяком случае, об этом говорится в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». По данным источника, волжане планируют выпускать до 300 машин в сутки, а до конца лета объем производства должен составить не менее 6000 автомобилей.
Лика Затворная

Напомним, что в начале июня АВТОВАЗ оживил машиностроительную площадку, инициировав сборку самого дешевого автомобиля на российском рынке, коим стала LADA Granta, лишившаяся подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов.

В планах — перезапуск упрощенных версий «Нивы». Хотя по некоторым сведениям, с поставкой комплектующих на заводе до сих пор существуют проблемы.

Кстати сказать, президент АВТОВАЗа Максим Соколов уверен, что падение авторынка в стране неминуемо, однако помочь стабилизации ситуации как раз-таки призваны удешевленные модели отечественного производства.

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22 июня 2022
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