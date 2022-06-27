КамАЗ представил новейшую модель «Юпитер» без кабины

Фото производителя.
В Набережных Челнах разработали самосвал КАМАЗ−6559, предназначенный для карьерных работ. Притом модель, названная «Юпитер 30», — это стопроцентный беспилотник, у которого вообще нет кабинного модуля.
Алексей Кованов

Новейший карьерный «беспилотник» оснащен специальными, защищенными от пыли, грязи, влаги и вибраций видеокамерами, лидарами, ультразвуковыми датчиками и радарами. Также имеются антенны GSM и навигация GPS/ГЛОНАСС.

В полноприводном грузовике реализован челночный режим движения. Машина после загрузки отправляется на место разгрузки и едет обратно, чтобы встать под новую погрузку. И все это — без единого разворота!

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Автомобиль оснащен 12-литровой камазовской «шестеркой» нового поколения. Она вращает генератор, который питает тяговый электродвигатель и заряжает аккумулятор. Полный привод реализован без раздаточной коробки, поскольку на каждом мосту стоит по одному электромотору.

Длина самосвала — всего 8,8 метра. При снаряжённая массе 23 тонны такой КамАЗ способен перевозить до 30 тонн породы объемом до 22 кубометров. Скорость движения беспилотного «карьерника» ограничена на уровне 56 км/ч.

Сейчас специалисты грузового автогиганта, которым помогают инженеры МГТУ им. Н. Э. Баумана, ведут работы по настройке всех систем автомобиля. После полигонных испытаний самосвал будет передан кемеровскому разрезу «Черниговский».

И еще одна новость из Набережных Челнов. В 2006 году российский КамАЗ и американский Cummins открыли совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей. Но теперь американским движкам нужно срочно искать замену.

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27 июня 2022
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