КамАЗ представил новейшую модель «Юпитер» без кабины

Автомобиль оснащен 12-литровой камазовской «шестеркой» нового поколения. Она вращает генератор, который питает тяговый электродвигатель и заряжает аккумулятор. Полный привод реализован без раздаточной коробки, поскольку на каждом мосту стоит по одному электромотору.



Длина самосвала — всего 8,8 метра. При снаряжённая массе 23 тонны такой КамАЗ способен перевозить до 30 тонн породы объемом до 22 кубометров. Скорость движения беспилотного «карьерника» ограничена на уровне 56 км/ч.

Сейчас специалисты грузового автогиганта, которым помогают инженеры МГТУ им. Н. Э. Баумана, ведут работы по настройке всех систем автомобиля. После полигонных испытаний самосвал будет передан кемеровскому разрезу «Черниговский».

И еще одна новость из Набережных Челнов. В 2006 году российский КамАЗ и американский Cummins открыли совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей. Но теперь американским движкам нужно срочно искать замену.