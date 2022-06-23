Как ГАЗ и китайский Foton помогут УАЗу с модернизацией «Патриота»

Минусы ульяновского «Патриота» известны, как говорит Виталий Кличко, «не только лишь всем». Это посредственное качество сборки, откровенно невнятная управляемость и совершенно неадекватная рабочему объему прожорливость бензинового мотора — столько должна потреблять «восьмерка», а не «четверка»! О низком уровне пассивной безопасности сейчас умолчим, а вдумчиво пройдемся по первым трем пунктам.

Пусть немного, но улучшить управляемость помогает нехитрый тюнинг. Притом завод продолжает игнорировать улучшений, предложенные владельцами… Дескать, надо радикально менять конструкцию ходовой, а все — остальное паллиатив. Независимая подвеска готова, но на ее внедрение, как обычно, недостает денег. Или желания владельцев марки? В любом случае, как гласит известная киноцитата, «движение есть — прогресса нет».