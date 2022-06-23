Как ГАЗ и китайский Foton помогут УАЗу с модернизацией «Патриота»

Минусы ульяновского «Патриота» известны, как говорит Виталий Кличко, «не только лишь всем». Это посредственное качество сборки, откровенно невнятная управляемость и совершенно неадекватная рабочему объему прожорливость бензинового мотора — столько должна потреблять «восьмерка», а не «четверка»! О низком уровне пассивной безопасности сейчас умолчим, а вдумчиво пройдемся по первым трем пунктам.
Пусть немного, но улучшить управляемость помогает нехитрый тюнинг. Притом завод продолжает игнорировать улучшений, предложенные владельцами… Дескать, надо радикально менять конструкцию ходовой, а все — остальное паллиатив. Независимая подвеска готова, но на ее внедрение, как обычно, недостает денег. Или желания владельцев марки? В любом случае, как гласит известная киноцитата, «движение есть — прогресса нет».
С откровенно неровным качеством сборки борются сами владельцы, перебирая салон, занимаясь антикором и выполняя другие доработки своими руками. А вот решить вопрос неуемного топливного аппетита собственными силами невозможно… Хотя опять же: инженеры Заволжского моторного завода давно разработаны турбомоторы разного объема.
Собственный дизельный двигатель давно стоит помянуть… С двигателем Ford ситуация тоже сложная: он банально не помещается под капотом уазовского внедорожника! Впрочем, теперь этот факт не имеет никакого значения. Скорее всего, проект по выпуску двухлитрового дизеля на мощностях бывшего фордовского завода вообще придется закрыть.
Что делать? Есть очень простой рецепт. Уже скоро «Группа ГАЗ» наладит производство локализованного турбодизеля. Имеется обоснованное предположение, что это будут агрегаты китайской Foton объемом 2,0 и 2,5 литра. Их начнут ставить на «Газели», «Соболи» и «Валдаи». И наверняка продавать всем желающим, так как «бизнес есть бизнес».
И если УАЗ захочет приобрести такой мотор, газовцы вряд ли будут упрямствовать. И это будет хороший повод не только сделать из «Патриота» приличную машину, но и закончить «моторные войны». Напомним, что «Группе ГАЗ» принадлежит Ульяновский моторный, а «Группе Соллерс» — Заволжский моторный завод, и из-за чего ЗМЗ ставится на «узаики», а УМЗ — на «газики».