Новую «Оку−2022» выпустит в свет бывший вице-президент АВТОВАЗа

Фото: autohome.com.cn.
Как известно, в России существует АО «КАМА», задача которого — разработать и выпустить недорогой электромобиль, который журналисты за компактные габариты успели прозвать «Окой−2022». А теперь появилась информация, что «рулить» этим добром будет весьма опытный управленец.
Ефим Розкин

У руля АО «КАМА» стал Харальд Грюбель — весьма опытный по меркам мирового автопрома персонаж, в чьем резюме значится президент берлинского инжинирингового бюро Consulting4Drive, что принадлежало концерну Volkswagen. Кроме того, с марата 2015 по декабрь 2017 года г-н Грюбель работал исполнительным вице-президентом по инжинирингу АВТОВАЗа.

О том, что автор нашумевшей концепции перехода российских автозаводов на общие платформы возглавит компанию «КАМА», сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль». Кстати, о будущей не то «Оке», не то «Каме» уже почти все известно. Наши умельцы попросту наклеили собственные шильдики на электрокар Sehol E10X, созданный китайцами из JAC.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», автомобильчик едет благодаря 61-сильному движку на электротяге, что вдвое больше, чем могла позволить себе советская «Ока».

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27 июня 2022
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