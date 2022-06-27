В России возродили выпуск знаменитых экскаваторов серии ЕК

Теперь ЕК−14 и ЕК−18 массой 14 и 17 тонн, соответственно, будут называться E145W и E185W. Это полностью «импортозамещенные» машины, у которых из иностранных компонентов пока остались лишь автономный отопитель система центральной смазки.

В движение экскаваторы приводит тракторный дизель Д−245 мощностью всего 105 л. с., оборудованный механическим ТНВД. Поэтому максимальная скорость возрожденной «екашки» — всего 20 км/ч. Впрочем, его можно перевозить на жесткой сцепке со скоростью 45 км/ч.

Впрочем, куда важнее другие характеристики: глубина копания составляет 7 метров, а рабочий цикл занимает 18 секунд. Емкость ковша может выбрать заказчик: 0,65, 0,8 или 1,0 кубический метр.

Кстати, не удивляйтесь, что на стреле написана аббривиатура UMG — она означает «Объединенную машиностроительную группу», которой теперь принадлежит завод ТВЭКС.

К слову сказать, компания-производитель владеет автозаводом «Урал». Он оказался одной из немногих российских предприятий, кому западные санкции пошли, скорее, на пользу. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности, как санкционное давление повлияло на деятельность автостроителя.