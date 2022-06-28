Производитель шин Michelin объявил об уходе из России

28 июня 2022 года российский офис французского производителя автомобильных покрышек Michelin официально объявил о решении полностью уйти из России.

«После приостановки производственной деятельности в России с 15 марта 2022, Группа Мишлен делает заявление об отсутствии технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте», сказано в в сообщении компании.

Выход с отечественного рынка планируется произвести через передачу всех российских производственных и коммерческих активов Michelin «локальному менеджменту». Все связанные с этим процессом операции должны быть завершены до конца 2022 года. После этого бренд больше ничего не будет связывать с Россией, кроме остатков сотен тысяч покрышек, «раскатывающих» по дорогам нашей страны.

По оценкам самих французов, «текущий балансовый риск» для Michelin от сворачивания деятельности на российском рынке составляет около 250 миллионов евро.

В данный момент штат сотрудников компании в нашей стране составляет около 1000 человек. Из них 750 работают на производственной площадке Давыдово в 100 км от Москвы. Там могут выпускаться в год 1,5—2 миллиона легковых шин. На российский рынок приходилось 2% от мировых продаж покрышек бренда и 1% от общего объема его производства легковых шин.