В России обнаружили «кладбище» абсолютно новых Mercedes-Benz

Как отмечают наши коллеги из Autonews, фотографии были сделаны непосредственно на подмосковном заводе марки Mercedes-Benz. Скорее всего, внедорожники были заказаны государственным или корпоративным покупателем, так как все машины, на удивление, оснащены одинаковыми колесными дисками. Вот только, по какой причине автомобили оказались невыкупленными, а застряли на парковке, неизвестно.

Напомним, что сборочное производство Mercedes-Benz расположено на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Оно было запущено в 2019 году.

Весной конвейер предприятия остановился. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», власти Московской области всерьез рассчитывают на восстановление выпуска автомобилей.