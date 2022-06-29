В России обнаружили «кладбище» абсолютно новых Mercedes-Benz

Фото: t.me, канал Новости Москвы.
В Сети появились снимки некой стоянки, где припаркованы сотни новеньких автомобилей штутгартской марки. Притом «брошенными» оказались роскошные внедорожники GLS, которые (по некоторым признакам) были заказаны одним покупателем.
Алексей Кованов

Как отмечают наши коллеги из Autonews, фотографии были сделаны непосредственно на подмосковном заводе марки Mercedes-Benz. Скорее всего, внедорожники были заказаны государственным или корпоративным покупателем, так как все машины, на удивление, оснащены одинаковыми колесными дисками. Вот только, по какой причине автомобили оказались невыкупленными, а застряли на парковке, неизвестно.

Напомним, что сборочное производство Mercedes-Benz расположено на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Оно было запущено в 2019 году.

Весной конвейер предприятия остановился. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», власти Московской области всерьез рассчитывают на восстановление выпуска автомобилей.

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30 июня 2022
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