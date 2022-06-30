УАЗ пообещал начать производство новых моделей

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», одиозный автопромышленник Вадим Швецов вышел из бизнеса, продав свою компании «Соллерс Авто», которой, среди прочего, принадлежали Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный завод. Однако эта история получила неожиданное продолжение.
Алексей Кованов

Покупателем активов выступило ООО «Альтер Инвест», которое оказалось учреждено… топ-менеджерами самого «Соллерса» — Николаем Соболевым, Зоей Каика и Виктором Хвесеней. Самой большой долей завладел директор УАЗа Адиль Ширинов.

Новое-старое руководство решило выпустить обращение к работникам Ульновского автозавода. В нем управленцы отметили, что верят «в компанию, в наших коллег, в трудовые коллективы всех наших предприятий, объединяющих лучших в отрасли профессионалов своего дела».

- Мы уверены, что нашими общими усилиями справимся со всеми стоящими задачами, и для Ульяновского автомобильного завода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив горизонт экономической стабильности на несколько лет вперед, — говорится в обращении.

Однако самое главное, документ за подписью Н. Соболева и А. Ширинова, содержит такую фразу: «мы рассчитываем завершить переговоры о постановке производства на УАЗе новых перспективных продуктов».

Что это могут быть за перспективные продукты, портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно, когда в соцсети VK совершенно случайно вспыли фотографии уазовского конвейера, на который заводят кузов неизвестного кроссовера.

производители, производство, автозаводы, внедорожник, бюджетные авто
30 июня 2022
406