УАЗ пообещал начать производство новых моделей

Покупателем активов выступило ООО «Альтер Инвест», которое оказалось учреждено… топ-менеджерами самого «Соллерса» — Николаем Соболевым, Зоей Каика и Виктором Хвесеней. Самой большой долей завладел директор УАЗа Адиль Ширинов.

Новое-старое руководство решило выпустить обращение к работникам Ульновского автозавода. В нем управленцы отметили, что верят «в компанию, в наших коллег, в трудовые коллективы всех наших предприятий, объединяющих лучших в отрасли профессионалов своего дела».

- Мы уверены, что нашими общими усилиями справимся со всеми стоящими задачами, и для Ульяновского автомобильного завода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив горизонт экономической стабильности на несколько лет вперед, — говорится в обращении.

Однако самое главное, документ за подписью Н. Соболева и А. Ширинова, содержит такую фразу: «мы рассчитываем завершить переговоры о постановке производства на УАЗе новых перспективных продуктов».

Что это могут быть за перспективные продукты, портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно, когда в соцсети VK совершенно случайно вспыли фотографии уазовского конвейера, на который заводят кузов неизвестного кроссовера.