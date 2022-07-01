Мужик с кувалдой: как забить пару болтов в кузов «Жигулей»

Модернизации хотелось не всем и неодинаково сильно. В основном мечталось, чтоб все осталось по-старому, только чуточку лучше. На выходе из СССР отчетливо хотелось джинсы, кроссовкок и магазин «Березка» за рубли вместо чеков Внешпосылторга. Новое все же появилось, став особенно заметным на примере офисов. В этих зданиях с иностранным наименованием завелась новая категория людей непривычного облика — мальчики в галстуках, стучащие толстеющими пальцами по клавиатурам компьютеров. Прежде клавиатура ассоциативно принадлежала только женщинам.
Зато прочая страна осталась без изменений. С разбитым асфальтом, всеобщим забором, колонкой вместо водопровода и угрюмым мужиком с лопатой, топором или кувалдой. Облик мужика оказался незыблемым и безвременным. И пока в газетах и телевизорах случались холдинги, лизинги и другие виды эротического массажа, мужик непоколебимо олицетворял неудачу реформаторов, затеявших новую страну.
Покинувшие страну иностранцы забрали свое и оказалось, что это была наша автомобильная промышленность. Выяснилось, что сами мы ничего за прошедшие десятилетия не смогли, не освоили, ничему не научились и на сегодня не имеем не только финальной сборки, но производства комплектующих.
Зато незыблемым остался угрюмый мужик. Оказывается, мы не мужика подгоняли под страну, а страну под мужика. Мы сумели оставить все по-старому, сделав совсем чуточку лучше. И сейчас вернулись к привычному, ради чего в руках мужика сохранили лопату, топор или кувалду.
И теперь, оставшись без производств, не имея технологий, знаний и перспектив, мы услышали сверху не забытое, озвученное директором АВТОВАЗа: «Ключевая задача — удержать и сохранить профессиональный коллектив». Прежде задачей был выпуск автомобилей, а теперь — сохранение мужика в первозданном виде, чтоб ему было куда прийти в 06:00 и привычно забить кувалдой пару болтов.