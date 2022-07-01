Мужик с кувалдой: как забить пару болтов в кузов «Жигулей»

Покинувшие страну иностранцы забрали свое и оказалось, что это была наша автомобильная промышленность. Выяснилось, что сами мы ничего за прошедшие десятилетия не смогли, не освоили, ничему не научились и на сегодня не имеем не только финальной сборки, но производства комплектующих.

Зато незыблемым остался угрюмый мужик. Оказывается, мы не мужика подгоняли под страну, а страну под мужика. Мы сумели оставить все по-старому, сделав совсем чуточку лучше. И сейчас вернулись к привычному, ради чего в руках мужика сохранили лопату, топор или кувалду.

И теперь, оставшись без производств, не имея технологий, знаний и перспектив, мы услышали сверху не забытое, озвученное директором АВТОВАЗа: «Ключевая задача — удержать и сохранить профессиональный коллектив». Прежде задачей был выпуск автомобилей, а теперь — сохранение мужика в первозданном виде, чтоб ему было куда прийти в 06:00 и привычно забить кувалдой пару болтов.