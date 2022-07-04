LADA Niva Legend 2022 модельного года готова к запуску производства

Во всяком случае, об этом заявляет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети VK. Сами представители отечественного автогиганта эти сведения не подтверждают, но и не опровергают. Как бы то ни было, LADA Niva Legend ворвется на рынок без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и модуля ЭРА-ГЛОНАСС. При этом ожидается, что модель получит ряд других «плюшек», ранее доступных лишь опционально. Впрочем, поживем — увидим.

Стоит напомнить, что АВТОВАЗ довольно быстро возобновил производство своего бестселлера — LADA Granta 2022 модельного года, причем автомобиль оказался даже дешевле, чем дореформенная версия. За сколько на самом деле сейчас можно купить эту машину, выяснил портал «АвтоВзгляд», прокатившись по дилерским центрам.