LADA Niva Legend 2022 модельного года готова к запуску производства

Фото производителя
Не обманули волжане, говоря о грядущем запуске производства LADA Niva Legend, пусть и в упрощенном варианте исполнения. Выпуск автомобилей возобновится 13 июля, а собирать их на первоначальном этапе будут в односменном режиме. В общем, без машин нашего брата АВТОВАЗ не оставит.
Мирон Горин

Во всяком случае, об этом заявляет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети VK. Сами представители отечественного автогиганта эти сведения не подтверждают, но и не опровергают. Как бы то ни было, LADA Niva Legend ворвется на рынок без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и модуля ЭРА-ГЛОНАСС. При этом ожидается, что модель получит ряд других «плюшек», ранее доступных лишь опционально. Впрочем, поживем — увидим.

Стоит напомнить, что АВТОВАЗ довольно быстро возобновил производство своего бестселлера — LADA Granta 2022 модельного года, причем автомобиль оказался даже дешевле, чем дореформенная версия. За сколько на самом деле сейчас можно купить эту машину, выяснил портал «АвтоВзгляд», прокатившись по дилерским центрам.

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4 июля 2022
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