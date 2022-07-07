АВТОВАЗ сумел досрочно запустить выпуск LADA Niva

Первоначально АВТОВАЗ планировал восстановить выпуск LADA Niva Legend 13 июля, так что старт состоится досрочно. В июле, как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», предполагается собирать примерно по 200 трехдверных внедорожников ежедневно при односменном графике.

В общей сложности российский автогигант должен до конца месяца дать рынку около 11 000 «упрощенных» автомобилей LADA Granta Classic и LADA Niva Legend.

Кроме того, в Тольятти силами придворного ателье LADA Sport сумели возобновить производство крутой LADA Granta Drive Active, которую от обычной «Гранты» отличали 28 оригинальных деталей, включая фирменный обвес и анатомические сиденья.

Правда, до нынешнего кризиса машина оснащалась 1,6-литровым шестнадцатиклапанником отдачей 106 сил. Но сейчас спецверсии пришлось примерить более скромный мотор.