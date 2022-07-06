«Мишка скоро будет здесь»: пьяный аварийщик Ефремов идет на УДО

Вдобавок, чтобы выйти из колонии, Ефремов должен отсидеть треть срока: подсчитано, что освободиться «гражданин поэт» может, ориентировочно, в декабре. Но для этого сначала придется заручиться идеальными отзывами со стороны руководства колонии. Впрочем, как сообщил каналу «МУЗ ТВ» Петр Хархорин, звезда успел заработать 7 или 8 поощрений.

Несмотря на оставшийся срок, в окружении актера активно шепчутся, будто он вскоре вернется домой. В театре «Современик» даже говорят, что после освобождения виновник смертельного ДТП снова будет играть на родной сцене. А осведомленный инкогнито уверенно заявил порталу PROZVEZD буквально следующее: «Мишка наш уже скоро будет здесь. Вот увидите».

Кстати, сразу после нашумевшей аварии со стороны автоэкспертов возник вопрос: почему Михаил Ефремов не пострадал, а фургон на базе LADA Granta больше напоминал груду искореженного металла? Тогда возникло предположение, что машину ранее собрали из нескольких частей. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации.