«Мишка скоро будет здесь»: пьяный аварийщик Ефремов идет на УДО

Недавно страховая компания, выплатившая деньги постравшей стороне по системе ОСАГО, подала иск против Ефремова. Как уточняет адвокат аварийщика Петр Хархорин, общая сумма на трех потерпевших составила 875 000 рублей, из которых 400 000 — за уничтоженную LADA Granta, а остальные 475 000 — в качестве возмещения гибели человека. По закону, страховщики могут переложить возмещение затрат на нетрезвого виновника ДТП.
Однако вышеупомянутый адвокат сумел договориться со страховой компанией, чтобы та отозвала иск. Можно предположить, что защитник внес требуемые 875 000, не дожидаясь судебных разбирательств. И в этом есть интересная хитрость! Ведь актер не должен иметь открытых гражданских исков, чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение.
Вдобавок, чтобы выйти из колонии, Ефремов должен отсидеть треть срока: подсчитано, что освободиться «гражданин поэт» может, ориентировочно, в декабре. Но для этого сначала придется заручиться идеальными отзывами со стороны руководства колонии. Впрочем, как сообщил каналу «МУЗ ТВ» Петр Хархорин, звезда успел заработать 7 или 8 поощрений.
Несмотря на оставшийся срок, в окружении актера активно шепчутся, будто он вскоре вернется домой. В театре «Современик» даже говорят, что после освобождения виновник смертельного ДТП снова будет играть на родной сцене. А осведомленный инкогнито уверенно заявил порталу PROZVEZD буквально следующее: «Мишка наш уже скоро будет здесь. Вот увидите».
Кстати, сразу после нашумевшей аварии со стороны автоэкспертов возник вопрос: почему Михаил Ефремов не пострадал, а фургон на базе LADA Granta больше напоминал груду искореженного металла? Тогда возникло предположение, что машину ранее собрали из нескольких частей. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации.