Китайские марки резким наскоком отхватили гигантский кусок российского авторынка

Фото производителя.
В начале года автомобильный бренды из Поднебесной строили осторожные планы обогнать по продажам на российском рынке японских конкурентов. Но затем случились известные события и… догнать да перегнать соперников китайцы смогли буквально одним мощным наскоком.
Алексей Кованов

Так, с января по март доля грузовиков производства КНР составляла относительно скромные 9—11%, а в июне скакнула до 30,9% — эти данные приводит агентство «Автостат». Таким образом, «китайцы» поставили абсолютный рекорд! Что, впрочем, неудивительно. В отсутствии европейской техники перевозчики, очевидно, не очень хотят пересаживаться на самосвалы и тягачи марки КамАЗ.

Тем более, что грузовой автогигант сейчас штампует только классические автомобили серии К3 — с тесными кабинами и прожорливыми «восьмерками». Производство сверхпопулярного семейства К4 свернуто, а новейшее поколение К5 вернется на конвейер не раньше, чем через полгода.

В легковом сегменте китайцы тоже чувствуют себя крайне уверенно. По итогам июня нынешнего года жители РФ купили 6875 новых легковых автомобилей «поднебесных» брендов, что составляет 21% от общей емкости рынка. Это вдвое больше январского показателя.

В общем, можно сколько угодно спорить по поводу качества, дизайна, безопасности и технологий продукции наших восточных соседей, но покупать россиянам придется именно ее. Ведь немецкие, корейские и японские бренды сейчас взяли паузу.

Ну, а самая главная победа азиатов — это приход на бывший московский завод Renault, который теперь называется МАЗ «Москвич». Там, напомним, с благословения Сергея Собянина будут выпускаться кроссоверы и седан марки JAC.

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7 июля 2022
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