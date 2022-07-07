Китайские марки резким наскоком отхватили гигантский кусок российского авторынка

Так, с января по март доля грузовиков производства КНР составляла относительно скромные 9—11%, а в июне скакнула до 30,9% — эти данные приводит агентство «Автостат». Таким образом, «китайцы» поставили абсолютный рекорд! Что, впрочем, неудивительно. В отсутствии европейской техники перевозчики, очевидно, не очень хотят пересаживаться на самосвалы и тягачи марки КамАЗ.

Тем более, что грузовой автогигант сейчас штампует только классические автомобили серии К3 — с тесными кабинами и прожорливыми «восьмерками». Производство сверхпопулярного семейства К4 свернуто, а новейшее поколение К5 вернется на конвейер не раньше, чем через полгода.

В легковом сегменте китайцы тоже чувствуют себя крайне уверенно. По итогам июня нынешнего года жители РФ купили 6875 новых легковых автомобилей «поднебесных» брендов, что составляет 21% от общей емкости рынка. Это вдвое больше январского показателя.

В общем, можно сколько угодно спорить по поводу качества, дизайна, безопасности и технологий продукции наших восточных соседей, но покупать россиянам придется именно ее. Ведь немецкие, корейские и японские бренды сейчас взяли паузу.

Ну, а самая главная победа азиатов — это приход на бывший московский завод Renault, который теперь называется МАЗ «Москвич». Там, напомним, с благословения Сергея Собянина будут выпускаться кроссоверы и седан марки JAC.