В России построят новый завод по производству грузовиков

Фото производителя.
На полях международной выставки «Иннопром» состоялась встреча министров промышленности Башкирии и Белоруссии. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», итогом этих переговоров стало решение белорусской стороны построить целый автозавод.
Алексей Кованов

Первым этапом взаимовыгодного сотрудничества должна стать закупка шасси МАЗ, на которые предприятия республики Башкортостан будут устанавливать надстройки собственного производства. А вот второй этап — это уже организация сборки самих белорусских грузовиков для последующей продажи российским клиентам.

Будущий автозавод обещают освободить от налога на имущество, применить пониженную ставку по налогу на прибыль, а также предоставить вычет по налогу на прибыль. Кроме того, для предприятия будут действовать специальные ставки аренды и различные субсидии.

В качестве возможных вариантов мазовскому руководству будет предложены туймазинский промышленный технопарк «Мастер», уфимский индустриальный парк «ПромЦентр», база стерлитамакского предприятия «Красный пролетарий» и площадка «Акрос-РБ» под Уфой.

Между тем, сам Минский автозавод разработал городской автобус третьего поколения — весьма эффектную машину, которую оснастили европейскими агрегатами. Однако сейчас МАЗ сумел показать, как можно обходиться без немецких комплектующих.

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7 июля 2022
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