В России построят новый завод по производству грузовиков

Первым этапом взаимовыгодного сотрудничества должна стать закупка шасси МАЗ, на которые предприятия республики Башкортостан будут устанавливать надстройки собственного производства. А вот второй этап — это уже организация сборки самих белорусских грузовиков для последующей продажи российским клиентам.

Будущий автозавод обещают освободить от налога на имущество, применить пониженную ставку по налогу на прибыль, а также предоставить вычет по налогу на прибыль. Кроме того, для предприятия будут действовать специальные ставки аренды и различные субсидии.

В качестве возможных вариантов мазовскому руководству будет предложены туймазинский промышленный технопарк «Мастер», уфимский индустриальный парк «ПромЦентр», база стерлитамакского предприятия «Красный пролетарий» и площадка «Акрос-РБ» под Уфой.

Между тем, сам Минский автозавод разработал городской автобус третьего поколения — весьма эффектную машину, которую оснастили европейскими агрегатами. Однако сейчас МАЗ сумел показать, как можно обходиться без немецких комплектующих.