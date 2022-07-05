По советскому образцу: с АВТОВАЗА уволили половину вице-президентов

С первого июля на АВТОВАЗе уменьшилось количество вице-президентов: их стало восемь вместо прежних шестнадцати. Под сокращение попали должности управленцев по качеству, дизайну, логистике, технологии, инжинирингу продукта, корпоративному планированию, индустриальным сервисам, а также по программам и продуктам.

Часть направлений понизилась до уровня дирекций, а другая была полностью упразднена. В новой оргструктуре осталось место для замов по стратегии и техническому развитию, продажам и маркетингу, закупкам, финансам, производству и персоналу. Также сохранились позиции менеджеров по социальной политике, внешним связям и взаимодействию с акционерами, по безопасности и режиму.

Не менее любопытно, что на завод вернулись характерные для СССР должности главного конструктора и главного технолога.

Кстати, Харальд Грюбель, некогда работавший исполнительным вице-президентом по инжинирингу АВТОВАЗа, недавно нашел новую работу. Он будет рулить АО «КАМА», задача которого разработать и выпустить недорогой электромобиль, который журналисты за компактные габариты успели прозвать «Окой−2022»