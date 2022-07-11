Под Нижним Новгородом прошли всероссийские испытания «беспилотников»

В этом году заявки на участие приняли шесть команд: из Коврова Владимирской области, Москвы, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Всем представленным «беспилотникам» предстояло выполнить комплекс заданий, а также показать совершенство электронных систем, выполнив параллельную парковку, перпендикулярную парковку задни ходом, плюс успешно распознать дорожные знаки и сигналы светофора.

Победилем соревнований стали представители Ульяновского государственного университета, второе место заняла команда «KSTA Team», а третий результат показали студенты Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону.

Добавим, что мероприятие состоялось при непосредственной поддержке Горьковского автозавода. Который, надо признать, активно привлекает бывших выпускников вузов, засветившихся на «Робокроссе», к своей конструкторской деятельности.

Более того, в гамме марки ГАЗ есть беспилотный электромобиль «Газель Next», который сейчас проходит опытную эксплуатацию. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», машина выполняет рейсы на одном из газовых месторождений