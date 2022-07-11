Под Нижним Новгородом прошли всероссийские испытания «беспилотников»

Фото: KSTA Team.
На полигоне «Берёзовая пойма», расположенном под Нижним Новгородом, прошли всероссийские полевые испытания беспилотных робототехнических систем «Робокросс — 2022», в котором приняли участие студенты и преподаватели нескольких вузов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чья машина лучше других выполнила задания на специально оборудованной трассе полигона.
Алексей Кованов

В этом году заявки на участие приняли шесть команд: из Коврова Владимирской области, Москвы, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Всем представленным «беспилотникам» предстояло выполнить комплекс заданий, а также показать совершенство электронных систем, выполнив параллельную парковку, перпендикулярную парковку задни ходом, плюс успешно распознать дорожные знаки и сигналы светофора.

Победилем соревнований стали представители Ульяновского государственного университета, второе место заняла команда «KSTA Team», а третий результат показали студенты Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону.

Добавим, что мероприятие состоялось при непосредственной поддержке Горьковского автозавода. Который, надо признать, активно привлекает бывших выпускников вузов, засветившихся на «Робокроссе», к своей конструкторской деятельности.

Более того, в гамме марки ГАЗ есть беспилотный электромобиль «Газель Next», который сейчас проходит опытную эксплуатацию. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», машина выполняет рейсы на одном из газовых месторождений

производители, безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль
11 июля 2022
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