АВТОВАЗ решил распродать «ненужное» имущество

Как сообщают самарские СМИ, АВТОВАЗ подыскивает нового владельца для 18-ти объектов недвижимости общей стоимостью 1,18 млрд. рублей. Самым дорогим активом оказались административно-бытовые корпуса площадью почти 13 500 квадратных метров. Сейчас комплекс арендует центр корпоративных решений «Сбербанка».

Кстати, после того, как Максима Соколова назначили новым президентом автогиганта, в Тольятти начались мощные пертрубации: в компании меняется структура управления, а места иностранных специалистов активно занимают наши соотечественники.

Так, с первого июля на АВТОВАЗе уменьшилось количество вице-президентов: их стало восемь вместо прежних шестнадцати. При этом на завод вернулись характерные для СССР должности главного конструктора и главного технолога.