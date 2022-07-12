АВТОВАЗ решил распродать «ненужное» имущество

Фото: АВТОВАЗ.
Так уже случалось неоднократно: как только на АВТОВАЗ приходит очередной кризис, руководство автогиганта начинает избавляться от непрофильных активов. Нынешняя встряска также заставила менеджмент компании выставить на продажу некоторую часть вазовского имущества.
Алексей Кованов

Как сообщают самарские СМИ, АВТОВАЗ подыскивает нового владельца для 18-ти объектов недвижимости общей стоимостью 1,18 млрд. рублей. Самым дорогим активом оказались административно-бытовые корпуса площадью почти 13 500 квадратных метров. Сейчас комплекс арендует центр корпоративных решений «Сбербанка».

Кстати, после того, как Максима Соколова назначили новым президентом автогиганта, в Тольятти начались мощные пертрубации: в компании меняется структура управления, а места иностранных специалистов активно занимают наши соотечественники.

Так, с первого июля на АВТОВАЗе уменьшилось количество вице-президентов: их стало восемь вместо прежних шестнадцати. При этом на завод вернулись характерные для СССР должности главного конструктора и главного технолога.

АВТОВАЗ, производители, кризис, производство, автозаводы
12 июля 2022
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