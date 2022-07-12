Владельцы LADA Vesta научились использовать запчасти от «Газели»

Так, некоторые владельцы LADA Vesta вполне успешно стали заменять штатные задние амортизаторы на демпфирующие элементы от «Газели». Такая рокировка позволила сэкономить минимум 3000 рублей, учитывая, что газелевские детали стоят по 2000 рублей за пару.

Вместо штатной опоры заднего амортизатора, которую сейчас сложно купить, предприимчивым автовладельцам приходится варить оригинальный кронштейн из четырехмиллиметровой стали — в Сети нашелся соответствующий чертеж.

Как отмечает автор доработок, после ремонта автомобиль более жестко проходит неровности, но при этом гораздо лучше рулится: «Мне нравится, все устраивает», — резюмировал хитроумный веставод.

Кстати, о хитрости. АВТОВАЗ вот уже как несколько месяцев не может перезапустить производство «Ларгуса». Поэтому наши соотечественники стали чаще заказывать из страны Восходящего солнца «замену» от марки Toyota.