Chery бесплатно проведет ТО автомобилей для российских владельцев

До 31 августа включительно обладатели автомобилей марки Chery получили возможность продиагностировать свои машины на безвозмездных условиях. Единственным условием для участия в программе российских «чериводов» является наличие фирменного мобильного приложения. Впрочем, скачать его труда не составит.

Официальные дилеры марки без взимания с клиента какой-либо дополнительной платы проверят в автомобиле работу кондиционера, светотехники, выхлопной системы, а также оценят состояние тормозных колодок и дисков, шаровых опор и прочих элементов подвески. Что ж, неплохо! Особенно перед дальним путешествием в сезон отпусков.

Впрочем, стартап Hengchi прыгнул еще дальше, выпустив на рынок кроссовер с пожизненной гарантией и двумя бесплатными ТО. Вот это мы понимаем — подарок судьбы.