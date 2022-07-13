Chery бесплатно проведет ТО автомобилей для российских владельцев

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Китайцы объявили о запуске беспрецедентной акции, позволяющей владельцам автомобилей Chery в России провести диагностику, причем совершенно бесплатно. Правда, действует услуга лишь до конца лета.
Лика Затворная

До 31 августа включительно обладатели автомобилей марки Chery получили возможность продиагностировать свои машины на безвозмездных условиях. Единственным условием для участия в программе российских «чериводов» является наличие фирменного мобильного приложения. Впрочем, скачать его труда не составит.

Официальные дилеры марки без взимания с клиента какой-либо дополнительной платы проверят в автомобиле работу кондиционера, светотехники, выхлопной системы, а также оценят состояние тормозных колодок и дисков, шаровых опор и прочих элементов подвески. Что ж, неплохо! Особенно перед дальним путешествием в сезон отпусков.

Впрочем, стартап Hengchi прыгнул еще дальше, выпустив на рынок кроссовер с пожизненной гарантией и двумя бесплатными ТО. Вот это мы понимаем — подарок судьбы.

ТО, кроссоверы, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, китайские авто
13 июля 2022
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