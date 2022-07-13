В Зимбабве хотят выпускать российские грузовики

Так, представители Зимбабве готовы не только закупать российские грузовые автомобили марки «Урал», но и организовать локальное производства тяжелой автомобильной техники. Руководство африканской страны попросило предоставить миасский автозавод информацию, какие условия необходимы для создания сборочной площадки.

Стоит уточнить, что до 1980 года, когда Зимбабве обрела независимость, страна считалась одной из наиболее развитых на африканском континенте. Однако сейчас положение изменилось, руспблика стала одной из беднейший государств мира, где местная валюта не имеет практически никакой ценности.

Что касается завода «Урал», то сейчас предприятие переживает ренессанс. Впереди — освоение нового поколения мостов, а также запуск принципиально новых моделей. Например, в Миассе готовы предложить перевозчикам дорожные машины, пригодные для «дальнего боя».