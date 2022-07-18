Круче Liebherr: в России создали первый битурбомотор для тракторов

Как сообщают разработчики, при объеме 18,47 литра двигатель 8807.10 выдает 653 силы. Для достижения таких показателей мотор пришлось оснастить сразу двумя турбокомпрессорами! Кроме того, к конструктивным особенностям новинки можно отнести электронную систему управления и оригинальную схему балансировки коленвала.

В мае комбайн, оборудованный перспективной V-образной «восьмеркой», прошел заводские стендовые испытания. А несколько недель назад стартовал самый важный этап тестов — реальная работа на полях крупного агропромышленного предприятия из Белоруссии.

По отзывам комбайнеров, свежая разработка инженеров ТМЗ по расходу топлива и выдаваемой мощности не уступает агрегату марки Liebherr, которым топовые комбайны «Гомсельмаш» оснащались до этого. Остальось только оценить надежность новинки.

Добавим, что ранее Тутаевский моторный завод начал производство модернизированного тракторного двигателя, адресованного технике «Кировец». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем свежее поколение дизеля отличается от предыдущего.