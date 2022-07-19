Каким получился салон новой LADA Vesta

Запустить производство обновленной LADA Vesta руководство АВТОВАЗа теперь обещает не раньше 2023 года. Но оценить, каким получился салон новинки, мы имеем возможность прямо сейчас, так как Росстантарт опубликовал иллюстрации из патентных документов.
На этих картинках мы видим, что вазовский флагман должен получить очень стильную переднюю панель, главная доминанта которой — длинная горизонтальная планка серебристого цвета. Кроме того, дизайнеры нарисовали другое оформление дверных обивок.
У топовых версий интерьер выполнен двухцветным: в бежевом колереоформлены нижняя часть «торпедо», а также тканевые вставки на дверях и сиденьях. Еще одна примета дорогих комплектаций — огромный вертикальный «планшет» медиасистемы.
Что касается внешности, то, как было сказано ранее, ее показать успели. Большая часть кузовного «железа» осталась прежней, разве что, сзади появилась другая крышка багажника. Из мелочей перечислим крупный логотип LADA и колесные диски иного дизайна.
Также отметим полностью светодиодную оптику (фонари и фары), плюс более агрессивный обвес — в заднем бампере даже появилась эффектная имитация двух выпускных патрубков. Для cross-версий оказался подготовлен отдельный вариант дизайна.
А пока Vesta дожидается дефицитных комплектующих, АВТОВАЗ поспешил возобновить производство модели LADA Granta Cross. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», машина стала намного доступнее для российского покупателя.