Китайцы не помогут российскому автопрому обойти санкции

Напомним, что последний пакет ограничений коснулся концерна КамАЗ, куда, помимо одноименного автозавода, также входят производитель комтранса НефАЗ и Тутаевский моторный завод. В итоге, с перечисленными предприятими не могут работать не только американские компании, но даже граждане и банки, которые используют доллары, как валюту платежа.

Сразу после объявления этой новости возникло предположение, что КамАЗ может запросто остаться без автокомпонентов даже из «дружественного» Китая. Ведь тамошние банки стараются не проводить платежи для структур, которые рискуют стать объектами вторичных санкций, чтобы самим не попасть под них.

Как сообщает «Авторевю» первым таким «отказником» стал китайский холдинг Weichai, решивший больше не поставлять грузовому автогиганту свои газовые двигатели. А, между тем, в Набережных Челнах всерьез планировали оснащать моторами этой фирмы свои классические грузовики поколения К3.

Более того, у этого холдинга камазовцы сейчас покупают мосты HanDe и коробки передач Fast Gear. А значит, над поставками этих узлов также нависла «санкционная» угроза… И найти нового поставщика такого уровня, учитывая санкционные риски и логистические проблемы, сейчас будет чрезвычайно трудно.

Между тем, сам КамАЗ решил торговать запасными частями для «санкционных» грузовиков европейского производства. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.