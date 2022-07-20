Почему LADA Largus даже после «перезапуска» останется дефицитным

Увы, но машин банально не хватит на всех желающих. Как сообщает пресс-служба флагмана отечественного автопрома, запасов компонентов хватит, лишь чтобы собрать 1800 «Ларгусов». Так что фанатам модели желательно занимать очередь: в продаже автомобили появятся буквально через несколько недель, поскольку на автозаводе уже стартовала сварка первых кузовов.

Все это будут восьмиклапанные машины: так как наладить сборку 16-клапанных двигателей автогигант сейчас не способен (из-за пресловутого дефицита заграничных комлектующих), то автомобили приходится оснащать менее мощными агрегатами.

Между тем, предприимчивые россияне нашли доступную альтернативу дефицитным LADA Largus.

Так, все большую популярность среди заказчиков техники на японских аукционах набирает Toyota Probox — самый любимый автомобиль азиатских коммерсантов.