Российские автозаводы будут торговать запчастями для «санкционных» иномарок

Цивилизованнее других поступила марка Renault, которая препоручила заниматься поставками запчастей АВТОВАЗу. При этом «дочка» автогиганта может ввозить комплектующие без всяких ограничений, так что дефицита колодок, рычагов подвески и прочих ступичных подшипников не будет.

Совсем другое дело — грузовые марки из «большой европейской семерки». Местные офисы Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, IVECO, DAF и Renault прекратили всякую деятельность, включая поставки оригинальных запчастей. И это стало серьезной проблемой для российских перевозчиков.

В итоге, как сообщает «Авторевю», обеспечивать технику перечисленных брендов деталями будет… КамАЗ. Пока неясно, планируют ли камазовские дилеры заниматься ремонтом импортного комтранса, но автокомпонентами для иномарок планируют торговать точно.

Соверешенно очевидно, что грузовой автогигант воспользуется механизмом параллельного импорта. По информации издания, для коммерческих «Мерседесов» подобрано более 600 самых ходовых позиций, для «Вольво», «Сканий» и МАНов — около 200.

Кстати, когда из-за санкций автопроизводители из проамериканских стран начали один за другим прощаться с Россией, казалось, что в итоге мы останемся с отечественными авто да «китайцами». Теперь же появился реальный шанс на разнообразие.