Российский авторынок стагнирует вместе с западом

Как сообщает агентство «Автостат», стагнация распространяется буквально на все страны Европы. Во Франции падение достигло 14,2%, то есть за первый летний месяц французам удалось реализовать 171 087 автомобилей. Третий результат — у Великобритании: 140 958 автомобилей (–24,3%).

Далее идет Италия и Испания с результатами 127 209 и 89 252 машин соответственно. Италию от коллапса спасла программа субсидирования покупки экологически чистых машин, которая заработала во второй половине мая 2022 года. Что же касается Испании, то, судя по цифрам, она продолжает скатываться в рецессию.

Но даже на этом фоне российский авторынок выглядит бледно. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих машин в июне недотснули и до 30 000 штук остановившисчь на цифре 27 761. А это падение на целых 82%.