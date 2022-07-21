КамАЗ «национализирует» моторы Cummins и коробки ZF

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», КамАЗ недавно «подобрал» иностранный завод по производству тормозных систем, так как немецкая Knorr-Bremse AG вышла из капитала фирмы «Кнорр-Бремзе Кама». При этом завод продолжил свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции.

Другие СП — с компаниями Cummins и ZF — также продолжат свою деятельность, сообщает «Авторевю». По информации издания, моторы Cummins и механические коробки ZF, которые сейчас собирает КамАЗ, будут попросту «национализованы» и локализованы.

С этого момента девятилитровый Cummins ISLe 8.9 будет именоваться КамАЗ−667, а европейские получат индексы 2131 и 2181 — это бывшие ZF 9S1310 и 16S1820, соответственно. Причем локализация обеих трансмиссий сейчас идет полным ходом.

Кроме того, грузовой автогигант наладит поставки запчастей для европейских грузовиков. Пока не очень понятно, станут ли камазовские дилеры заниматься ремонтом импортного комтранса, но автокомпонентами для иномарок планируют торговать точно.