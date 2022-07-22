ГАЗ «Соболь» нового поколения готов к продаже

Поскольку иностранные марки по разным причинам оставили российских перевозчиков без небольших фургонов, «Группа ГАЗ» торопится занять резко осводившуюся нишу. Так, грядущий «Соболь NN» станет альтернативой не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

Чтобы ускорить постановку модели на газовский конвейер, Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит «Группе ГАЗ» льготный заем на сумму 828 млн. рублей. А вообще старт выпуска нового «Соболя» будет стоить нижегородскому автопроизводителю 3,25 млрд.

Наладить производство планируется до конца этого года: дилеры предполагают, что живые машины появятся на складах российской марки под занавес осени.

В нынешних реалиях бензиновый фургон будет стоить около 2 200 000 «целковых», а дизельный — на 150—200 тысяч дороже. В серию первыми пойдут чисто грузовые исполнения, а затем — грузопасссажирские и пассажирские.