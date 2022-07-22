Infiniti теперь можно отремонтировать, не вставая с дивана

Infiniti решил расширить сеть своих дилерских центров в России, которые предлагают услугу доставки автомобиля клиента для ремонта или ТО от дома до станции техобслуживания. Она доступна для любых автомобилей бренда вне зависимости от модели, года выпуска и способа приобретения. Стоимость — 1000 рублей за транспортировку в фирменном фургоне туда и обратно.

Владельцу достаточно выбрать вариант доставки, а также место и время передачи и возврата автомобиля. Присутствие на станции технического обслуживания во время работ — по желанию. Технический специалист согласует их перечень по телефону.

Перемещение авто по Москве и в пределах 20 км от МКАД. Клиенту в любой момент доступен трекинг автомобиля в пути. Предусмотрена возможность возврата авто по новому адресу, если владельцу удобнее получить отремонтированнную машину в ином месте. Что сказать: молодцы японцы. Такого не предлагал у нас ни один из премиальных брендов.