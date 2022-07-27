В Москве обнаружено кладбище новеньких Toyota Camry и Ford Transit

Напомним, что недавно в Первопрестольной был также обнаружен огромный склад новых Mercedes-Benz. Притом «брошенными» оказались роскошные внедорожники GLS, которые, судя по некоторым признакам, были заказаны одним покупателем.

А целых 56 седанов Camry черного цвета оказались «отстойником» в лесном массиве под Челябинском. Правда, позднее хозяева машин были найдены — ими оказались представители местных властей.