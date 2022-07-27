В Москве обнаружено кладбище новеньких Toyota Camry и Ford Transit

По некоторым данным, автомобили были приобретены аккурат перед резким подорожанием машин на российском рынке с целью последующей перепродажи. Владельцем является юридическое лицо, занимающееся транспортными перевозками.
По другой версии, поставленные на прикол черные Toyota Camry и белые Ford Tranist — лизинговые, и как раз должны были выполнять задачи в сфере пассажирских грузоперевозок. Однако с учетом падения спроса в сегменте, машины в большинстве своем остались невостребованными.
Напомним, что недавно в Первопрестольной был также обнаружен огромный склад новых Mercedes-Benz. Притом «брошенными» оказались роскошные внедорожники GLS, которые, судя по некоторым признакам, были заказаны одним покупателем.
А целых 56 седанов Camry черного цвета оказались «отстойником» в лесном массиве под Челябинском. Правда, позднее хозяева машин были найдены — ими оказались представители местных властей.