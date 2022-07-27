Honda CR-V, Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro возвращаются в Россию

Однако пути поставок, как «Эскалейда», так и «Тахо» нашлись. Машины завозят в Россию через Грузию и Армению. Тем же путем везут и редкие автомобили, вроде культовых Chevrolet Camaro и Dodge Challenger. Но они идут только под заказ.

Кстати, можно привезти, как новый, так и подержанный автомобиль. Например, в Грузии множество сайтов по продаже машин, например, Autopapa и MyAuto. Есть возможность выбора транспортного средства на американском аукционе вместе с заказом его доставки в страну. На нем могут быть мелкие повреждения, зато покупатель получает свежий автомобиль с небольшим пробегом.

Что касается новой Honda CR-V, то она у нас тоже появится. Продавцы говорят, что продажи должны стартовать до осени. Скорее всего, автомобили также будут завозить через Армению или Грузию, то есть на нашем рынке будут представлены версии, произведенные на заводах в Северной Америке — в Огайо или Индиане. Аналогичная история и с новым Nissan Pathfinder.

Под капотом же «Хонды» будет стоять доработанный 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 193 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод — передний или полный. Что касается гибрида, то вряд ли его завезут к нам, поскольку такие агрегаты у россиян непопулярны, да и в обслуживании сложны.

В общем, как видим, без автомобилей мы не останемся. Тем более, что «японцев» массово завозят через Дальний Восток, а «премиалы» едут из Эмиратов. Как говорится, были бы деньги…