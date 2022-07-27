Honda CR-V, Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro возвращаются в Россию

Дилеры и представительства ищут все новые способы поставки автомобилей в Россию. Им помогает и государство. Например, правительство РФ совсем недавно опубликовало текст постановления, которое разрешает регистрацию машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также без ОТТС «Одобрение типа транспортного средства».
Иными словами, теперь юридические лица, а также частные предприниматели могут привозить автомобили без ОТТС, который до известных событий выдавали исключительно с разрешения правообладателя. Раньше, без этого документа авто могли завозить лишь «физики», которым вручали свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Теперь же частники могут создать юрлицо, что существенно облегчит работу.
Напомним, что правительство США еще в марте запретило ввозить в нашу страну премиальные внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Кратко упомянем, что «Эскалейд» пятого поколения — самый крупный и роскошный автомобиль в модельном ряду бренда. До санкций у нас его продавали с 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 426 л. с. Конечно же, с такими характеристиками модель сразу стала «невъездная». Да и могучий мотор Tahoe попросился попасть в санкционный список.
Однако пути поставок, как «Эскалейда», так и «Тахо» нашлись. Машины завозят в Россию через Грузию и Армению. Тем же путем везут и редкие автомобили, вроде культовых Chevrolet Camaro и Dodge Challenger. Но они идут только под заказ.
Кстати, можно привезти, как новый, так и подержанный автомобиль. Например, в Грузии множество сайтов по продаже машин, например, Autopapa и MyAuto. Есть возможность выбора транспортного средства на американском аукционе вместе с заказом его доставки в страну. На нем могут быть мелкие повреждения, зато покупатель получает свежий автомобиль с небольшим пробегом.
Что касается новой Honda CR-V, то она у нас тоже появится. Продавцы говорят, что продажи должны стартовать до осени. Скорее всего, автомобили также будут завозить через Армению или Грузию, то есть на нашем рынке будут представлены версии, произведенные на заводах в Северной Америке — в Огайо или Индиане. Аналогичная история и с новым Nissan Pathfinder.
Под капотом же «Хонды» будет стоять доработанный 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 193 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод — передний или полный. Что касается гибрида, то вряд ли его завезут к нам, поскольку такие агрегаты у россиян непопулярны, да и в обслуживании сложны.
В общем, как видим, без автомобилей мы не останемся. Тем более, что «японцев» массово завозят через Дальний Восток, а «премиалы» едут из Эмиратов. Как говорится, были бы деньги…