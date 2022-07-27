5 самых популярных лизинговых автомобилей в России

Самой востребованной лизинговой маркой легковых автомобилей в период с января по июнь стала отечественная LADA. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики «Газпромбанк Автолизинг», на ее долю приходится без малого 13% продаж. Вторую строчку «хит-парада» занимает корейская KIA с показателем 9,9%, а замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz — 8,6%. На четвертом месте расположилась японская Toyota (7,9%), а на пятом — баварский BMW (7,4%).

А вот в грузовом сегменте зафиксировано падение. Лизинговых договоров за первые шесть месяцев 2022 года было заключено на 43% меньше, чем годом ранее. Лидер LCV — отечественный ГАЗ (52,8%), за ним следует заокеанский Ford (12,3%) и нестареющий УАЗ (11,6%).

Кстати сказать, прыгнул вверх и сегмент автокредитов. Так, только в июне-месяце было оформлено почти 40 000 договоров кредитования. Ведь российский Центробанк понизил ключевую ставку до «почти докризисных» 11%.