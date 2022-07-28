Владельцы Exeed в России смогут бесплатно ездить по «платникам»

Так, в течение трех месяцев водители кроссоверов Exeed смогут проезжать без оплаты по трассе М4 «Дон». Причем их станут пропускать по выделенным полосам даже без транспондеров. Нечто подобное уже делал BMW: одно время на трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» действовал бесплатный проезд для автомобилей баварской марки.

Кроме того, обладателям премиальных китайских кроссоверов будет позволено посещать бизнес-зал «Кандинский» аэропорта «Шереметьево». И вот это действительно круто! Ведь Mercedes-Benz, BMW и Audi предлагали только парковку в аэрогавани, но вот посещение «лаунжа» — отнюдь.

Вдобавок Exeed заключил партнерство с Agalarov Golf & Country Club, признанным лучшим гольф-клубом России. Теперь гостям зеленых полей Подмосковья предоставляется возможность не только оценить стиль и комфорт автомобильной линейки «поднебесной» марки, но еще и научиться высококлассной игре в гольф.