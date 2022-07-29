Россияне мечтают купить ВАЗ−2107, на худой конец — Porsche Taycan

Аналитики портала «Авто.ру» узнали, какие автомобили попали в список самых желанных среди россиян. Рейтинг составлен на основе данных «Гаража» — сервиса, который позволяет узнать актуальную цену автомобиля, а также проверить его на отзывные кампании.

Сейчас сервисом пользуется более 2,6 млн. пользователей, которыми добавлены 3 миллиона автомобилей. Кроме того, в «Гараже» есть специальный раздел под названием «Машина мечты». Туда любой автовладелец может добавить машины, о которых мечтает.

Собственно, в категории «Машина мечты» лидерами стали BMW пятой и третьей серий, а также электрический Porsche Taycan. Впрочем, продолжают список Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW X5, ВАЗ 2107, Ford Focus, Nissan Leaf, BMW M5 и Kia Rio.

И продолжая тему занимательной статистики. Как показал всероссийский опрос, при покупке машины отечественные автомобилисты обращают внимание не только на состояние и пробег машины, но и на количество прежних владельцев. Портал «АвтоВзгляд» изучил предъявленную статистику.